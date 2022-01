Granville. Trophées des Léopards : les chefs cuisiniers s'affrontent

La présentation du Trophée des Léopards et la dégustation des chefs ont débuté dans la matinée ce mercredi 26 mai. La finale nationale du concours a réuni à Granville des grands noms de la gastronomie normande ainsi que des chefs étoilés, et les plus grands meilleurs ouvriers de France sont venus juger ces amateurs et professionnels de la cuisine. Sur le thème "la pomme dans tous ses états", les candidats ont concocté des plats autour de produits normands d'excellence : de la roussette, des bulots de Granville, ou de la teurgoule, un délice pour les papilles !

Les toques ont félicité Sébastien Guérin, cuisinier pour la préfecture maritime de Cherbourg, qui remporte le premier prix.

Et du côté des amateurs, félicitations à Yannick Dubois, d'Evreux, qui a remporté le premier prix, suivi en 2e position de la Manchoise Sophie Bourget, de Martinvast.