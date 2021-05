Normandie. Une Manchoise en finale du Trophée des Léopards

Mardi 25 et mercredi 26 mai, auront lieu les finales du concours culinaire national : le Trophée des Léopards, à Granville. Le premier jour, six candidats amateurs (dont trois Normands) s'affronteront dès 8 heures pour trois heures d'épreuves sur le thème "la pomme dans tous ses états". Le 10 mars dernier, Sophie Bourget, habitante de Martinvast, avait été qualifiée pour la finale. Agée de 47 ans, elle a été formée à l'école hotellière de Granville, en service, et a peu à peu développé sa passion. "Je cuisine tous les jours pour mon bonhomme, mes amis…" Ce sont ces derniers, sur qui elle expérimente de nouveaux plats, qui l'ont incitée à s'inscrire.

Le jour J : "Nous devrons servir six assiettes de bulots avec des pommes, puis de la roussette qui doit être servie sans arête, nous devons avoir une sauce à base de cidre ou de pommeau, et deux accompagnements, un avec des carottes des sables et du chou, et un autre avec un fromage normand et de la pomme. Et en dessert, il faut revisiter la teurgoule, toujours avec des pommes", explique-t-elle.

Malgré le stress de devoir cuisiner devant un jury, Sophie reste motivée par un objectif : "Si je pouvais remporter le concours, ne serait-ce que pour passer une journée avec un meilleur ouvrier de France, ça serait génial."

On saura mercredi à 13 h 45 si Sophie Bourget remportera la finale amateur de ce concours national. À la clé : un chèque de 1 500 euros et une journée de formation avec le chef cherbourgeois Bernard Leprince, président du jury de cette première édition.