Football. Deux anciens Ciel et Marine jouent l'Euro 2021

L'Euro débute vendredi 11 juin. La France fait partie du groupe F et affrontera le Portugal (tenant du titre), l'Allemagne et la Hongrie. Le premier match pour nos bleus se jouera le mardi 15 juin contre l'Allemagne, à Munich. Parmi les 26 sélectionnés français, se trouvent deux anciens du HAC : Steve Mandanda et Paul Pogba. Le gardien Steve Mandanda (OM) a été formé au Havre. Il a évolué au sein du club doyen jusqu'en 2007. Le milieu de terrain Paul Pogba (MU) est lui aussi passé par le centre de formation du HAC où il devient capitaine des moins de 16 ans. Convoité très jeune par Manchester United, il intègre en 2010 le centre de formation anglais, après quelques polémiques. Paul Pogba a aussi fait un passage remarqué par la Juventus de Turin.