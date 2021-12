Pierre Bourguignon félicite Hollande

"François Hollande largement en tête dans la 3e circonscription avec plus de 36% des voix !", écrit le député et maire (PS) de Sotteville-lès-Rouen. "Le vote de ce dimanche est une sanction indéniable et incontestable de la politique menée par Sarkozy ces 5 dernières années. Je veux saluer le très beau score réalisé par François Hollande à Sotteville avec 38% qui le place très largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat du Parti Socialiste fait mieux qu’en 2007 à Sotteville, et réalise un des meilleurs résultats de la 3e circonscription où le total des forces de gauche atteint 56%."



"J'appelle dès maintenant mes concitoyens à se rendre très nombreux aux urnes pour le second tour afin de donner l'avance la plus importante possible à la gauche et permettre ainsi le changement auquel l'immense majorité des Français aspire", conclut l'élu.