Cherbourg-en-Cotentin. Les commerçants s'activent pour la réouverture !

À la veille de leur réouverture, les commerçants s'activaient ce mardi 18 mai au matin. Opération nettoyage pour Françoise Amiot, qui tient Maill'Shop, magasin indépendant de collants, chaussettes, sous-vêtements masculins et maillots de bain situé au 28 rue du Commerce, dans le centre de Cherbourg : "J'ai hâte de savoir si les clients seront présents pour savoir si nos stocks de printemps vont pouvoir s'écouler. Pour l'instant, je ne baisse pas les prix car je me dis que sinon les gens s'y habitueront, et on a besoin d'argent pour payer nos fournisseurs." Sa voisine, Lydie Viel, à la tête de Passion Chaussure, se retrouve pour sa part avec trop de paires accumulées depuis plus de six semaines : "La mi-saison ne s'est pas vendue pendant la période de fermeture. Donc je mets en place une promotion de -20 % sur la collection printemps-été jusqu'au 31 mai, pour faire de la place aux sandales qui arrivent." Pauline Blanc, créatrice de bijoux chez Petite Cassiopéia, a la chance de pouvoir s'adapter au jour le jour : "Mon optique est de produire seulement ce dont les consommateurs ont besoin."

Prix cassés ou non, ces trois commerçantes partagent l'envie de retrouver les clients : "J'ai très hâte de les retrouver et de leur montrer tout ce que j'ai pu fabriquer pendant cette période particulière", s'exclame Pauline Blanc.

Une réouverture pas encore tout à fait normale attend néanmoins les commerçants. D'après le ministère de l'Économie, les commerces devront respecter une jauge réduite, de 8 m2 par client jusqu'au mercredi 9 juin, puis de 4 m2 par client jusqu'au mercredi 30 juin.