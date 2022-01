France-Monde. Coincé entre Macron et Le Pen, LR cherche par où continuer

Paradoxe de 2021 : les enquêtes d'opinion estiment que les Français sont “passés à droite en majorité” – mais c'est à ce moment que LR, l'ex-grand parti de la droite, se divise sur la voie à suivre. Si c'est le libéralisme économique, le terrain est préempté par Emmanuel Macron. Si c'est le culte de la sécurité nationale, le terrain est occupé par le camp Le Pen. Et les citoyens s'en rendent compte : selon un sondage publié cette semaine, 64 % des Français estiment que les dirigeants de LR "ont des idées proches soit de La République en Marche, soit du Rassemblement national, et pourraient rallier ces partis"… Plus de 50 % pensent que LR est proche de LREM, mais 41 % pensent que LR est proche du RN. Et si 58 % souhaitent des alliances LR-LREM, 48 % souhaitent des alliances avec le RN ! Bref : pour l'ancien parti de Chirac et Sarkozy, ces chiffres sont un tocsin : “une période difficile pour Les Républicains” selon la formule du secrétaire général du parti, Aurélien Pradié. Il précise : “On subit les assauts cyniques de LREM et du RN. Ça les arrangerait tellement qu'on disparaisse…”