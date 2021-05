Calvados. Réouverture des lieux de culture : quel est le programme ?

Le Café des images, la Comédie de Caen, le Musée des Beaux-Arts de Caen… Toutes et tous ont hâte de tirer le rideau et d'accueillir à nouveau leur cher et tendre public. Mercredi 19 mai sonnera comme un vent de liberté. Alors, quelle est la programmation artistique et culturelle pour cette réouverture ?

La joie immense de se retrouver

Pour le collectif de lieux de culture de l'agglomération caennaise, ces retrouvailles s'annoncent "encore contraintes mais heureuses". Selon les acteurs du domaine, "il est grand temps de renouer les liens avec l'ensemble des publics du territoire, de partager nos imaginaires, nos énergies dans des lieux ouverts à toutes et tous". Pour le moment, une jauge est en place dans les cinémas, théâtres et salles de spectacle. Ces lieux culturels peuvent accueillir des spectateurs dans une limite de 35 % de leur capacité.

Côté cinéma

Ce mercredi, les cinéphiles pourront apprécier à nouveau un film au cinéma. Certains cinémas comme Le Lux et le Café des images accueilleront le public ce mercredi dès 9 h 30. Le Lux ouvrira le bal avec Calamity et projettera Antoinette dans les Cévennes (à 9 h 45) ou encore Adieu les cons (dès 14 h 20), film également diffusé à 13 h 15 à l'UGC de Mondeville. Le Café des images débutera sa journée avec la projection de Falling (à 10 heures), Garçon chiffon (dès 11 h 30), ou encore Drunk (dès 14 h 30). Le Gaumont Pathé des Rives de l'Orne quant à lui diffusera dès 13 h 30 l'animé Demons Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le Film : le train de l'infini ou encore Tom et Jerry.

Côté théâtre

La Comédie de Caen entamera sa saison avec la pièce Débris. L'histoire d'un frère et d'une sœur, Michelle et Michaël, qui ont grandi dans un univers cauchemardesque : leur mère s'est suicidée et leur père se réfugie dans l'alcool. Que s'est-il passé ? Leurs récits s'émancipent du sordide pour raconter l'atroce et l'invraisemblable. Elle se jouera mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 mai à 19 heures, au 24 rue de Bretagne. Concernant le théâtre de Caen, il faudra attendre le 2 juin pour un concert des Quatuors de Haydn. Au Sablier à Ifs, danse, marionnettes et musique sont au programme dès jeudi 27 mai.

Côté musée

L'équipe du Musée des Beaux-Arts de Caen présentera ce mercredi dès 9 h 30 la collection ancienne du musée enrichie de nouvelles acquisitions et de récents dépôts. On note l'exposition "Pinocchio" de Jim Dine et l'accrochage de Pascal Casson. Dès le 29 mai, le musée accueillera l'exposition "Caravane et les peintres caravagesques", dans la collection Roberto Longhi. Plongez dans l'histoire avec le Mémorial de Caen, qui ouvre également dès le 19 mai.

Pratique. Informations et réservations en ligne : cinemalux.org / cafedesimages.fr / cinemaspathegaumont.com / ugc.fr / comediedecaen.com / theatre.caen.fr / le-sablier.org / mba.caen.fr / memorial-caen.fr.