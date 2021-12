Legendary Shack Shaker au 106 de Rouen

En voilà un groupe atypique et pas seulement par le nom ! La formation nous vient tout droit du Tennessee. Originaires de Nashville, les musiciens se sont unis pour le meilleur en 1998. Et la diversité musicale est ce qui leur réussit le mieux : de la psycho au blues en passant par la polka et le punk, les "extra-terrestres" américains accouchent d’une ambiance musicale détonante et surprenante.

Et même si la formation subit un turn over régulier depuis sa création, les musiciens sur le départ sont toujours remplacés par de talentueux artistes. Et sur scène aussi, cela n’arrête pas de bouger. Le groupe entraîne dans son sillage un public toujours partant pour une séance "défoulement". A découvrir, si ce n’est pas déjà fait !

Pratique. Legendary Shack Shakers, vendredi 4 mai, à 20h, au 106, quai Jean de Béthencourt, à Rouen. Tarif : à partir de 14,70€. Informations au 02.32.10.88.60 ou sur www.le106.com.