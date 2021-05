Alençon. Bars : près du comptoir, la réouverture se prépare

Préparer son bar pour la réouverture du mercredi 19 mai, "c'est comme une maison de particulier, quand on revient l'été, on remet tout en place", raconte Vincent Danloux, cogérant du Be'Bar à Alençon.

Machines à café et à glaçons, plaques de cuisson, frigos, hottes, tout doit être passé au peigne fin. Après plus de six mois de fermeture, "on fait réviser nos équipements pour être sûr de pouvoir accueillir nos clients dans de bonnes conditions", explique Vincent Danloux. Une fois les appareils prêts, c'est au tour de l'approvisionnement en boissons. "Nous avons pu commander suffisamment pour être à l'aise et ne pas avoir de rupture de stock." C'est au niveau de la nourriture qu'il faut faire attention, "pour les tapas nous avons pris des précautions, nous serons en flux tendu".

"Remettre un pied dans l'aventure"

La réouverture, c'est aussi le moment tant attendu pour les huit salariés. Mais avec une capacité d'accueil réduite, tous ne pourront pas reprendre le chemin du travail. Pour éviter que certains ne restent en chômage partiel, le planning va être adapté. "On va essayer de faire un roulement pour que chacun puisse remettre un pied dans l'aventure", glisse Vincent.

Malgré la pluie annoncée la semaine prochaine, le cogérant est confiant. "Je pense que tout le monde attend tellement la réouverture que ça ne va pas freiner nos clients". Par précaution, il vient d'acheter deux nouveaux parasols, de quoi être au sec.