Pays de Caux. Consultation publique autour d'une unité de méthanisation

Une consultation publique est en cours jusqu'au 7 juin inclus, concernant la création d'une unité de méthanisation agricole dans le Pays de Caux. Cette unité sera exploitée par Biogaz Caux Littoral. Elle sera implantée chemin de la Passée à Angerville-la-Martel avec un stockage déporté sur la commune de Thiétreville et de l'épandage du digestat sur 26 communes de la Seine Maritime. Elle devrait pouvoir valoriser plus de 35 000 tonnes de biomasse par an. "Cette production de gaz vert sera l'équivalent aux besoins en énergies de 1 400 foyers chaque année", assurent les porteurs du projet. Ils précisent sur leur site internet que "le terrain a été choisi pour son éloignement visuel des habitations. La première étant située à 350 mètres alors que la réglementation n'impose que 50 mètres. [...] En termes de transport, dans le cadre de son fonctionnement l'unité de méthanisation nécessitera le passage de trois à quatre véhicules par jour en moyenne". L'unité de méthanisation permettra la création de deux emplois directs.

Pour ceux souhaitant participer à la consultation publique, le dossier est déposé en mairies d'Angerville-la-Martel et Thiétreville ainsi qu'en mairies d'Ancreteville-sur-Mer, Bec de Mortagne, Bolbec, Colleville, Contremoulins, Criquetot-le Mauconduit, Fécamp, Gerponville, Ourville-en-Caux, Pierrefiques, Riville, Sainte Hélène-Bondeville, Saint Jean-de-la-Neuville, Saint Martin-aux-Buneaux, Saint Pierre-en-Port, Saint Vigor-d'Ymonville, Sassetot-le Mauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Valmont, Villainville et Ypreville-Biville. Toutes ces communes sont concernées par le rayon d'affichage et/ou le plan d'épandage.