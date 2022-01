Orne. Argentan Intercom a besoin de l'avis de ses 34 000 habitants

L'intercommunalité d'Argentan lance un appel à ses habitants : elle a besoin de connaître rapidement leur ressenti sur ce territoire.

Avec 715 km2 entre Bocage et Pays d'Auge, l'intercommunalité d'Argentan est la plus vaste de l'Orne. Née du regroupement de plusieurs structures, elle lance un appel urgent à ses 34 000 habitants. Avant l'été, elle doit concrétiser un "contrat de relance et de transition écologique". Pour cela, déjà, les 600 élus de ce territoire ont été sollicités, mais l'intercommunalité veut aussi savoir ce que les habitants de ses 49 communes pensent de son rôle, des services, des équipements utilisés, de leurs atouts, des faiblesses. "Mais aussi les priorités qui seraient à mettre en avant jusqu'en 2030", explique Frédérique Léveillé, le président d'Argentan-Intercom. Les habitants ont jusqu'à fin mai pour répondre au questionnaire : "Avec la Covid, on ne peut pas organiser de réunion publique", souligne l'élu. Le projet sera validé lors d'un conseil communautaire le 6 juillet, avant sa signature avec la préfecture.

Ecoutez ici Frédéric Léveillé: Impossible de lire le son.

Le questionnaire est accessible en flashant le QR Code ci-dessous :

