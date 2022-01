Rouen. À Rouen, Éric Dupond-Moretti vante "les bonnes pratiques" de la justice

Ces terribles actualités sont à la Une : le féminicide de Mérignac ou, en Normandie, cette tentative de meurtre à Biville-la-Baignarde, près de Tôtes. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, s'est justement rendu au tribunal judiciaire de Rouen, vendredi 7 mai, pour un déplacement consacré aux violences intrafamiliales. "On pratique ici ce que l'on appelle de bonnes pratiques", a-t-il indiqué, citant notamment les "évaluations de la dangerosité des auteurs sortant de prisons", qu'il invite à "largement diffuser". Le garde des Sceaux a également rappelé les nouveaux outils développés, comme les 1 000 bracelets anti-rapprochement mis à disposition.

"Ces bracelets n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs et je vais le rappeler aux magistrats." Les téléphones "grave danger", très utilisés dans la juridiction de Rouen, ont également été mis en avant, au même titre que les ordonnances d'éloignement. "Nous n'avons qu'une envie, c'est qu'il n'y ait plus d'homicides intrafamiliaux. Ce n'est pas possible mais on peut tendre vers quelque chose de nettement amélioré."