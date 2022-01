Près de Rouen. Par jalousie, un homme terrorise sa compagne chez elle

Séparé depuis deux ans, le prévenu n'accepte pas la nouvelle vie de son ex-compagne et prétexte de voir ses enfants pour la menacer chez elle à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le 3 novembre 2020, il dégrade la porte d'entrée du domicile pour lui asséner gifles et coups. Celle-ci, paniquée, appelle la police. Les voisins confirment les bruits et les cris.

Jeudi 6 mai, devant le tribunal judiciaire de Rouen, la partie civile souligne une agressivité "qui s'est amplifiée avec le temps". Le Procureur de la République note des faits "qu'il ne faut pas minimiser". La défense affirme qu'il n'y a pas de "violence intentionnelle". Le prévenu est condamné à une peine de six mois de prison avec sursis.