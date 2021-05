Insolite. Un américain de 12 ans valide son diplôme universitaire en un an

Un jeune passionné de mathématiques et sciences a souhaité s'inscrire par correspondance pour passer ses diplômes de lycée et d'université, à seulement… 12ans !

En seulement un an, il a validé ce qui se fait normalement en quatre ans d'études, et qui plus est en étant major de sa promo !

Auréolé de ses deux diplômes, il a aussi créé un site internet et une entreprise. Son but est d'utiliser la technologie pour améliorer la vie humaine. Il a appris la programmation et la robotique grâce à des vidéos sur internet. Et comme cela ne suffit pas, il travaille aussi au Commandement des opérations spéciales du ministère de la Défense des États-Unis. C'est néanmoins le seul mineur dans cette branche ! Un vrai génie !

À côté de ça, ce jeune garçon précise qu'il adore jouer aux petites voitures et autres jeux de construction comme n'importe quel enfant de son âge.