Le Havre. Le variant indien est bien arrivé par la mer

Le variant indien de la Covid-19 est bien arrivé au Havre, l'Agence régionale de santé de Normandie le confirme ce mercredi 5 mai.

L'ARS précise que le dimanche 18 avril dernier, un cluster de Covid-19 a été déclaré parmi les marins d'un navire. Les résultats des séquençages ont été transmis mardi 4 mai par l'Institut Pasteur. Les investigations virologiques réalisées sur l'échantillon de deux prélèvements confirment la présence d'un virus dérivé du variant indien. Ce cluster concerne les marins d'un navire où des cas positifs avaient été identifiés alors qu'ils étaient en mer. Les 25 membres d'équipage avaient alors été mis à l'isolement dès l'apparition des signes, avant leur arrivée au Havre (cas positifs et contacts à risque), et la totalité de l'équipage a été dépistée. Après leur arrivée à quai au Havre, l'isolement des 16 cas confirmés s'est poursuivi. En hôtel dédié, accompagné d'un contrôle strict, pour 15 d'entre eux. Cet isolement est aujourd'hui terminé. Un marin est toujours hospitalisé.

Les neuf autres membres d'équipage négatifs, identifiés comme contacts à risque, sont restés en quarantaine à bord, sans contact avec l'extérieur, afin de préparer le navire pour la relève. Le week-end dernier, ces neuf marins ont également rejoint l'hôtel pour y finir leur quarantaine. Celle-ci devant se terminer mardi 4 mai, tous ont été de nouveau testés avant de pouvoir sortir : trois nouveaux cas ont été confirmés. Ils ont immédiatement été mis à l'isolement et les six autres marins considérés comme contacts à risque restent en quarantaine. L'ARS insiste sur le fait que "les membres d'équipage n'ont eu et n'ont aucun contact avec l'extérieur. La situation est actuellement maîtrisée". La relève de cet équipage va être effectuée avec 22 marins qui vont être dépistés à nouveau après un premier test négatif et avant la reprise de l'activité du navire.