Deauville. L'agence My EVJF redonne du style à l'avant mariage

Basée à Deauville, l'agence My EVJF propose des solutions clés en main pour organiser vos enterrements de vie de jeune fille. Grégory Lebrun, responsable de l'agence, explique qu'en raison de la pandémie, les jeunes femmes n'hésitent pas à organiser leur enterrement de vie de jeune fille après la cérémonie.

Avant ou après le mariage, l'EVJF s'adapte pour Grégory Lebrun

La situation sanitaire a d'ailleurs poussé les équipes de My EVJF à se réinventer. Fini les grandes métropoles, place aux villes moyennes. Plusieurs destinations en France ont la cote, à la mer ou la montagne. À la réouverture des frontières, il sera possible d'organiser un week-end entre filles à l'étranger. La tendance : Split en Croatie ou encore Lisbonne au Portugal. Pour aller chercher un peu de soleil, un riad à Marrakech sera le bienvenu.

En France ou à l'étranger, de nombreuses destinations sont disponibles

Hormis les billets d'avion, My EVJF s'occupe de tout. Réservation de l'hôtel, des repas et, bien sûr, des animations. Sur place, l'agence a recours à des prestataires pour des shootings photos, des cours de cuisine, des massages ou d'autres ateliers plus typiques de la destination choisie.

Des ateliers complets et variés avec My Little EVJF

Un seul mot d'ordre, une prestation de haute qualité sans mauvais goût et surtout sans dépenser une fortune. Avec ses formules à la carte, My EVJF propose des prestations pour tous les budgets. Entre 15 à 20 € pour un simple atelier et jusqu'à 700 € par personne pour quatre jours à l'étranger.

Un EVJF réussi pour tous les budgets

Seul petit hic… Ces messieurs vont finir par être jaloux !