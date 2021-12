Tous les secrets d’un génie au Hangar H2O

L’espace de sciences H2O vient d’ouvrir une nouvelle exposition retraçant la formidable histoire de l’un des plus grands génies de tous les temps : Léonard de Vinci. Venez découvrir quelques-uns des secrets de celui qui, au XVIe siècle, inventa et dessina les concepts de l’hélicoptère, du parachute et même du scaphandre.

Tout sera fait pour qu’à la sortie de cette rencontre, vous soyez devenu incollable sur la vie de l’artiste. Des vocations artistiques et scientifiques pourraient bien naître. Au programme : un film sur la vie de l’homme, des panneaux expliquant ses expérimentations et maquettes, une animation "labo" et surtout, clou de l’exposition, la possibilité de vous prendre en photo avec l’éternelle Mona Lisa dans le photomaton "Joconde". Un gadget que De Vinci aurait très bien pu imaginer !

Pratique. Jusqu’au dimanche 2 septembre, à l’espace H2o, quai de Boisguilbert, à Rouen. Tarif : 3 € Tél. 02.35.529.529.