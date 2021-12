Al’1, une cuisine généreuse au pied de la cathédrale

Place de la cathédrale, Al’1 est une adresse bien connue des Rouennais comme des touristes. Les plats traditionnels français et de grandes salades garnies sont les stars de la carte.

Première remarque : l’espace n’est pas très large et vous serez parfois un peu proche de vos voisins, dans une atmosphère pouvant rapidement devenir bruyante lors des grandes affluences. La décoration est soignée et le service ultra-réactif.

Côté plats, que les gourmands se rassurent, Al’1 ne fait pas dans la demi-portion. J’ai choisi celui du jour : un filet mignon accompagné de pommes de terre sarladaises. C’est une assiette gargantuesque qui m’est servie quelques minutes plus tard. Belle surprise : c’est délicieux. La viandre est tendre et parfumée, et les pommes de terre, parsemées d’oignons, de lardons et de champignons, sont un succès.

Chez Al’1, difficile en revanche de manger pour moins de 20 €, à moins de ne prendre qu’un plat (vu la quantité, cela peut suffire !). En dessert, j’ai pourtant craqué pour le nougat glacé maison, assorti de crème anglaise et de coulis (6,50 €). Encore une fois, la qualité est bel et bien au rendez-vous. Ma voisine a commandé un fondant au chocolat, également maison. Sa texture et sa forte concentration en cacao l’ont séduite !

Pratique. Al’1, Place de la Cathédrale, à Rouen. Tél. 02.35.36.52.61.