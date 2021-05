Normandie. Propos racistes : cinq policiers jugés en septembre à Évreux

Cinq anciens policiers rouennais comparaîtront le 3 septembre prochain à Évreux (Eure) pour avoir tenu des propos racistes à l'égard d'un ex-collègue noir dans un groupe de discussion WhatsApp, a appris l'Agence France Presse (AFP), lundi 3 mai, auprès du parquet.

Le procès dépaysé

"Les cinq anciens policiers sont renvoyés devant le tribunal de police d'Évreux le 3 septembre à 13 h 30 pour des faits d'injures non publiques à caractère raciste. Ils encourent une contravention de cinquième classe", a indiqué à un correspondant de l'AFP la procureure de la République d'Évreux, Dominique Puechmaille. En décembre 2019, un policier noir affecté à l'Unité d'assistance administrative et judiciaire avait porté plainte à Rouen contre six de ses collègues, après avoir découvert qu'il était la cible de propos racistes sur un groupe WhatsApp.

Selon son avocat Yaël Godefroy, le dossier a été dépaysé à Évreux car certains messages concernaient des magistrats rouennais.

Trois gardiens de la paix de Rouen avaient été révoqués le 11 septembre 2020. Un élève gardien de la paix avait également été exclu tandis qu'il avait été mis fin au contrat d'un adjoint de sécurité, également mis en cause.

Une enquête préliminaire avait été ouverte et l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) saisie "du chef de diverses infractions, notamment diffamation non publique aggravée et provocation non publique à la discrimination".

Avec AFP.