Rouen. Propos racistes sur Whatsapp : des policiers révoqués

Des policiers de Rouen, mis en cause pour avoir tenu des propos racistes dans un groupe de discussion WhatsApp, ont été révoqués de la police, a-t-on appris le samedi 3 octobre auprès de la Direction générale de la police nationale (DGPN). Trois gardiens de la paix ont été révoqués, après un conseil de discipline qui s'était tenu en juin et avait réclamé à l'unanimité leur révocation.

Cinq personnes impliquées

La révocation leur a été "notifiée le 17 septembre et est effective depuis le 18 septembre". Un élève gardien de la paix a également été exclu le 11 septembre. Enfin, il a été mis fin au contrat d'un adjoint de sécurité (ADS), également mis en cause. Parmi les griefs retenus à leur encontre figure le "manquement au devoir d'exemplarité par un comportement indigne des fonctions", a avancé la DGPN.

L'affaire a démarré avec le dépôt de plainte en décembre 2019 d'un policier noir contre six de ses collègues de Rouen après avoir découvert qu'il était la cible de propos racistes de leur part dans des messages échangés sur l'application WhatsApp.

Une enquête préliminaire a également été ouverte, et l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) saisie "du chef de diverses infractions, notamment diffamation non publique aggravée et provocation non publique à la discrimination".

Avec AFP.