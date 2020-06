Seine-Maritime. Propos racistes : la révocation de trois policiers demandée

Un conseil de discipline organisé ce mardi 30 juin à Rennes a réclamé à l'unanimité la révocation de trois policiers rouennais convoqués pour avoir tenu des propos racistes sur WhatsApp en décembre 2019.

Un avis consultatif

L'avis de la Commission administrative paritaire interdépartementale (Capi), saisie après une enquête disciplinaire de la Direction départementale de la sécurité publique, est consultatif. Il revient à présent au Bureau des affaires disciplinaires, situé à Paris, de confirmer ou d'infirmer cette proposition de sanction.

Une Commission consultative paritaire zonale (CCPZ) doit rendre son avis, jeudi 2 juillet, sur le cas de deux adjoints de sécurité également mis en cause.

Enquête en cours

L'affaire a démarré avec le dépôt de plainte d'un policier noir, affecté à l'Unité d'assistance administrative et judiciaire, contre six de ses collègues de Rouen après avoir découvert qu'il était la cible de propos racistes de leur part.

Une enquête préliminaire a également été ouverte, et l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) saisie "du chef de diverses infractions, notamment diffamation non publique aggravée et provocation non publique à la discrimination", avait indiqué en janvier 2020 à l'AFP le procureur de la République Pascal Prache.

