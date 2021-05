Bekele, Conte, Quartararo: le week-end sportif à la loupe de l'AFP

L'Inter détrône la Juventus

Un pénalty raté par l'Atalanta Bergame à Sassuolo (1-1) a offert le titre de champion d'Italie à l'Inter Milan, vainqueur à Crotone la veille (0-2). Ce 19e sacre des Nerazzurri, le premier depuis 2010, met un terme au règne de la Juventus Turin, qui restait sur neuf titres consécutifs.

Chelsea et Barcelone pour un (premier) sacre

Changement d'ère dans le football féminin européen: pour la première fois depuis la création de la Ligue des champions en 2010, il n'y aura ni club français ni allemand en finale. Après avoir battu et éliminé le PSG (2-1, aller 1-1) et le Bayern Munich (4-1, aller 1-2) dimanche, le FC Barcelone et Chelsea s'affronteront. Le vainqueur ne sera donc ni allemand, ni français, fait là encore inédit.

Lille tient le choc, Lyon renaît à Monaco

Sous pression après la victoire (laborieuse) du PSG sur Lens (2-1), Lille a repris avec autorité la tête de la Ligue 1 grâce à ses internationaux turcs, Burak Yilmaz et Zeki Celik, buteurs contre Nice (2-0). Il ne lui reste que trois matches pour détrôner les Parisiens, triples champions sortants.

Derrière ce duel entre Paris et Lille, Lyon a trouvé les ressources pour s'imposer contre Monaco en Principauté dimanche (3-2) et se relancer dans la course à la Ligue des champions à l'issue d'un choc électrique, conclu par une bagarre générale et une distribution de cartons rouges. Les Lyonnais (4e, 70 pts) talonnent désormais les Monégasques (3e, 71 pts), qui subissent leur première défaite depuis début mars.

Agüero, légende de City

Il va quitter le club, mais Sergio "Kun" Agüero restera dans les mémoires: auteur du but qui a offert un incroyable titre à Manchester City en 2012 dans le temps additionnel de la dernière journée, l'attaquant argentin a ouvert le score d'une splendide demi-volée face à Crystal Palace samedi (0-2). Cette victoire est une promesse de septième titre pour les Citizens, avant leur demi-finale retour de Ligue des champions contre le PSG.

Le titre aurait pu être officialisé dimanche en cas de victoire de Liverpool à Manchester United. Mais le match a été reporté après l'irruption de supporteurs des Red Devils sur la pelouse pour exprimer leur courroux contre les propriétaires américains du club.

L'incertitude Bekele

Si la légende du marathon, Kenenisa Bekele, manquait les Jeux de Tokyo? Il n'a pas pris part à la course de sélection éthiopienne. Mais son agent Jos Hermens a dit à l'AFP sa conviction que la fédération éthiopienne ne se priverait pas de la star dont le duel avec le Kenyan Eliud Kipchoge est attendu: "La meilleure équipe c'est clairement avec Kenenisa Bekele."

Quartararo perd la tête

La route vers la gloire est semée d'embûches. Parti en pole position et avec le statut de leader du championnat du monde de Moto GP, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a fini 13e d'une course remportée par l'Australien Jack Miller (Ducati). Une vieille (et préoccupante) blessure qui s'est réveillée au bras droit explique la contre-performance du Français. Dépassé au général par l'Italien Bagnaia, Quartararo a deux semaines pour se remettre avant le GP de France au Mans.

L'Europe du rugby a l'accent français

Pour la sixième fois, une finale de Coupe d'Europe de rugby mettra aux prises deux clubs français. Tombeur autoritaire de Bordeaux-Bègles samedi, le géant toulousain sera en quête d'un cinquième sacre, performance unique. Quant à La Rochelle, séduisante signataire d'un exloit contre un autre géant (le Leinster), il tentera d'entrer au palmarès.

Monaco dans le club des cinq

En remportant vendredi l'Eurocoupe (la petite coupe d'Europe) de basket aux dépens de Kazan (86-83 en Russie après un premier succès 89-87 en Principauté), Monaco a rejoint Limoges, Pau-Orthez, Nancy et Nanterre dans le club des lauréats d'un trophée continental.

Des rames et des rêves

Les rameurs français Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont remporté l'étape de Coupe du monde de Zagreb samedi, confirmant leur forme du moment après leur titre européen. Le deux de couple apparaît comme une des meilleures chances de médaille olympique pour l'aviron français.

Rugby obscur

Menées 17-15 à Villeneuve-d'Ascq à vingt minutes de la fin, les Françaises pouvaient espérer une revanche sur les Anglaises après leur défaite en finale du Tournoi des Six nations. Une panne de projecteurs en a décidé autrement. Le match n'a jamais repris, les Anglaises ont obtenu la victoire. "Dur à encaisser" pour la capitaine Gaëlle Hermet.

Hamilton bis repetita

Et de 97 victoires en Grand Prix pour Lewis Hamilton, qui en l'emportant au Portugal s'est octroyé une avance de huit points au classement des pilotes sur Max Verstappen (Red Bull), le seul en mesure de remettre en cause l'hégémonie du septuple champion du monde de F1.

Clap de fin pour Der Zakarian

Après quatre saisons, Michel Der Zakarian quittera Montpellier en fin de saison, son contrat n'ayant pas été renouvelé. Pour finir en beauté, il lui reste la Coupe de France avec une demi-finale contre le PSG.