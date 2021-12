Les pompiers du Calvados sont intervenus dans la nuit du vendredi 30 avril au samedi 1er mai dans le quartier de la Guérinière à Caen, pour des feux de conteneurs, poubelles et véhicules. La nuit suivante, les soldats du feu ont dû éteindre cinq feux de poubelles entre 00 h 30 et 3 heures du matin, dans les quartiers de la Guérinière, la Grâce de Dieu et du Chemin Vert.