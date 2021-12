Caen. Discothèques : "Faut-il que l'on se pende pour faire réagir le gouvernement ?"

C'est un nouveau coup de massue pour Jean-Baptiste Jautée, le patron du 32 à Caen. Comme les autres gérants de boîtes de nuit, il croyait en la réouverture de son établissement cet été. Or, il devra encore patienter. "Le gouvernement fait un plan de réouverture pour tout le monde, nous, ils nous préparent un plan de destruction", déplore Jean-Baptiste Jautée.

Une incompréhension totale

Dès le 30 juin, il sera possible de se rassembler à plus de 1 000 personnes avec un pass sanitaire, mais les sorties en discothèques seront toujours interdites. C'est une deuxième incompréhension. "Dans une discothèque, on a un système de ventilation qui permet de renouveler la totalité de l'air toutes les huit minutes. On n'est pas plus dangereux que les autres."

Alors qu'il a racheté la discothèque en janvier 2020, Jean-Baptiste Jautée compte se battre jusqu'au bout, mais le moral n'est pas toujours là. "Faut-il prendre une corde et passer à l'acte pour faire réagir le gouvernement ? J'ai 38 ans, je suis papa. Je n'aurais jamais imaginé avoir ce genre d'idées, aujourd'hui c'est le cas."