Covid-19. Le pass sanitaire : comment ça va fonctionner ?

Dans son interview mercredi 29 avril, consacrée à l'annonce du calendrier de déconfinement, Emmanuel Macron a indiqué que le pass sanitaire allait devenir réalité dès cet été. Le chef de l'État a estimé qu'il serait "absurde de ne pas l'utiliser dans les lieux où se brassent des foules".

À partir du 9 juin

À compter du 9 juin, ce pass sanitaire sera demandé lors des événements rassemblant plus de 1 000 personnes, en extérieur ou en intérieur. Les lieux de culture (musées, expositions) ainsi que les établissements sportifs (stades, gymnases) et les foires, congrès, salons pourront faire un contrôle. Deux conditions pour obtenir ce pass sanitaire : être vacciné contre le coronavirus ou avoir un test PCR négatif datant de moins de 48 heures.

En revanche, ce pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour aller au théâtre, au cinéma, dans les cafés, bars et restaurants. Il pourra être utilisé en papier (en les imprimant via la plateforme sidep.gouv.fr) ou en format numérique, via l'application TousAntiCovid.