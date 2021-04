C1: Mauvaise soirée pour le Paris SG

Les Parisiens devront aller chercher leur qualification à Manchester mardi au match retour pour espérer rencontrer en finale le 29 mai à Istanbul le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea, dont le premier acte s'est conclu mardi à Madrid sur un nul (1-1).

Le réveil de Kevin De Bruyne, auteur de l'égalisation (64) et la faillite des héros des quarts de finale ont précipité la chute du PSG, qui devra réussir un exploit pour disputer une seconde finale de C1 d'affilée.

Keylor Navas, éblouissant face au Bayern (3-2/0-1), s'est laissé piéger comme un débutant sur le centre-tir du Belge, Kylian Mbappé et Neymar sont passés à côté de leur match, et Idrissa Gana Gueye, énorme ratisseur contre Munich, a été exclu pour une intervention musclée sur la cheville d'Ilkay Gundogan (78).

Le Sénégalais avait aussi commis juste avant la faute sur Phil Foden qui a coûté le magnifique coup franc direct de Ryad Mahrez (71).

En sept minutes le PSG a gaspillé le but d'avance de Marquinhos (15) et sa belle première période, où il avait éteint le jeu collectif de Man City, loin de ses standards avec 53% de possession.

Éblouissant à Munich, Kylian Mbappé était bien moins en verve mercredi. Pep Guardiola a veillé à lui laisser moins d'espaces que le Bayern, où son doublé a contribué à éliminer le tenant du titre.

Neymar passé à côté

Chose rare, il a manqué deux contrôles dans la même minute (34), sur deux bons ballons, empêchant de belles actions d'aller au bout.

Et sur son meilleur numéro du match, une série de crochets dans la surface, il n'a trouvé que Marco Verratti, qui s'est jeté sur son centre devant la ligne, mais n'a pas le sens du but de Pippo Inzaghi et ne s'est pas jeté dans le bon tempo (56).

Neymar, insaisissable au quart retour, même s'il n'avait pas marqué, est passé encore plus nettement à côté de son match. La seule fois où il aurait pu être dangereux ils se sont gênés avec Alessandro Florenzi (41)...

Seul Angel Di Maria a été à la hauteur de sa réputation de "Fantastique". C'est son corner qui offre le but à la tête de Marquinhos. Au passage "DiMa" égale Safet Susic avec une 103e passe décisive sous le maillot à la Tour Eiffel.

Comme au retour contre le Bayern, l'Argentin a aussi beaucoup défendu, jusque dans sa surface pour freiner Foden (53).

Capitaine Marquinhos aussi a réussi son retour. Sorti blessé côté cour, juste après avoir marqué à Munich, le Brésilien est revenu en scène côté jardin pour ouvrir le score, d'un puissant coup de casque sur corner. Adducteurs soignés et leadership toujours intact.

Lors de la précédente demi-finale du PSG, huit mois plus tôt, c'est déjà lui qui avait ouvert la voie en marquant le premier but contre Leipzig (3-0).

Encore De Bruyne

Capitaine "Marqui", deux buts en quarts et deux en demies en deux saisons, avait aussi égalisé contre l'Atalanta (2-1) cet été pendant le Final 8.

Les stars de City elles se sont réveillées plus tard, mais ont été létales.

En première période, un pied - un peu haut - de Leandro Paredes devant Bernardo Silva (33) et le poing ferme de Keylor Navas devant Phil Foden (42) avaient stoppé les dangers des futurs champions d'Angleterre.

Ses animateurs Ryad Mahrez et Kevin De Bruyne étaient un peu en dedans. Le génial Belge a tenté un retourné sans magie (61).

Mais City est revenu bien plus incisif après la pause.

De Bruyne a d'abord égalisé d'un centre en cloche qu'ont laissé passé la charnière parisienne comme Navas. Il avait déjà martyrisé les Parisiens en marquant à l'aller comme au retour en quarts de finale de la C1 2016 (2-2/1-0).

Puis Mahrez a rapproché les Sky Blues de leur première finale de Ligue des champions, celle après laquelle court Guardiola depuis cinq ans qu'il est aux manettes.

Mais il reste un match retour et les revanches en jeu le sont toujours.

Le City émirati a gardé son emprise dans le duel des nouveaux riches contre le Paris qatari, et "Pep" a pris l'avantage sur "Poche", qui l'avait éliminé en quarts il y a deux ans avec Tottenham (1-0/3-4).

L'arc de triomphe dessiné dans les tribunes du Parc des Princes semble très loin...