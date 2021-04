Musique. Le School Of Rock saute une classe et dévoile sa première démo

Voilà 12 ans que le School Of Rock fait résonner les murs du collège Lechanteur à Caen. 12 ans que plus de 250 enfants se sont initiés et formés aux instruments, au chant ou à la technique. Stéphane Ferey, professeur de sport, et Pierre Méteil, professeur de musique, ont décidé de faire franchir un nouveau cap à leurs élèves.

Si, à ses débuts, le School Of Rock se réappropriait les grands classiques de l'univers pop-rock, il est l'heure de recevoir l'avis du conseil de classe en présentant une première démo.

Quatre titres, teintés de pop, de rock et d'électro, enregistrés à Caen et disponible dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux du groupe et sur toutes les plateformes d'écoute. Un bon moyen de pallier l'absence de concerts en raison de la Covid-19 et de récompenser l'investissement des élèves.

A défaut de pouvoir jouer son 200e concert, le School Of Rock s'offre sa première démo. Et si le corps enseignant se veut beaucoup plus sérieux et pédagogique que Jack Blake dans le film musical de 2004, la passion est la même.

Au-delà d'un simple groupe de musique, le School Of Rock est une classe qui offre une grande transversalité entre les matières et une ouverture à la citoyenneté.