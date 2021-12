[Vidéo]. Le Normand Thomas Pesquet est arrivé tout sourire à bord de l'ISS

Après un peu plus de 23 heures de voyage, la capsule Crew Dragon de Space X s'est amarrée à la station spatiale internationale (ISS) à 11h08, samedi 24 avril. Après des vérifications d'étanchéité entre les deux vaisseaux, Thomas Pesquet et ses trois collègues ont pu pénétrer à bord de l'ISS en début d'après-midi. L'astronaute de Normandie, tout sourire, a chaleureusement serré ses camarades dans ses bras. Ils sont pour le moment onze à bord, six Américains, deux Japonais, deux Russes et un Français. "Je n'ai jamais vu autant degens dans l'ISS" a commenté Thomas Pesquet après avoir été félicité par le directeur de l'agence spatiale européenne. "Il nous tarde de commencer à travailler" a poursuivi le tricolore, avant de saluer, en français, "les amis et la familles qui ont fait le déplacement jusqu'à Cap Canaveral" pour assister au lancement de la fusée.

Pour l'astronaute, c'est le début d'une mission de six mois pendant laquelle il aura l'occasion de revêtir la casquette de commandant de bord.