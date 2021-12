Orne. Un deuxième Bus numérique pour sillonner le département

Le Département de l'Orne en possédait déjà un. Vendredi 23 avril, la commission permanente du Conseil départemental a voté l'acquisition d'un second Bus numérique, ce qui va permettre de doubler les capacités de formation.

Le Bus numérique sillonne les routes du département pour former les publics les plus fragiles et les plus éloignés de l'outil informatique. Au cœur de la crise sanitaire, ce besoin est rendu encore plus nécessaire.