Normandie Rénovation : les chirurgiens de la pierre

La rénovation de monuments en maçonnerie et pierre de taille est le domaine privilégié de la société Normandie Rénovation, créée en 1983 et installée depuis six ans sur la zone d’activité Les Portes de l’Ouest, à Saint-Jean-du-Cardonnay.

Cathédrales, églises et calvaires n’ont plus de secret pour le fondateur de l’entreprise, Christophe Bennegen, qui indique "travailler aussi sur des manoirs et des châteaux privés". Les conseils qu’il peut apporter en matière de choix entre la pierre de Caen, de Vallée de Seine ou de Saint-Maximin sont appréciés par les clients situés principalement en Haute-Normandie. "La région est très fournie en ouvrages gothiques flamboyants", rappelle le chef d’entreprise qui met l’accent sur "la qualité de l’ouvrage et le respect des délais".

La PME emploie 45 personnes, principalement des tailleurs de pierre et des maçons-poseurs. "Nous travaillons actuellement à Rouen sur la façade ouest de la cathédrale", précise Christophe Bennegen. Les pierres doivent été numérotées sur "le Calepin", un dessin indiquant précisément celles qui doivent être remplacées. Après leur assemblage minutieux, les sculpteurs d’une autre entreprise prendront le relais.