Pour apprendre à mieux se connaître et accéder au bien-être, psychologie et coaching se développent

Mais on peut aussi en consulter un pour apprendre à mieux se connaître, faire évoluer ses pensées et comportements face à des situations nouvelles. La thérapie, qu’elle soit longue ou brève, amène à une introspection, à une prise de conscience de l’origine de ses souffrances. "J’explique au patient ce qui se passe et lui donne les pistes pour qu’il s’en sorte", explique Michel Levionnois, psychologue rouennais, initiateur du concept S.A.V.E. (Sécurisation, Appropriation, Valorisation, Expérimentation).

"A cet instant de l’accompagnement commence la véritable implication du patient dans l’amélioration de son état. On établit un projet de reconstruction du mieux être, en fixant des objectifs, des moyens et des délais. Ce projet de vie relève plus du coaching. Le patient se prend en main et met en œuvre les solutions définies ensemble. Nous faisons ensuite des ajustements jusqu’à l’apparition des premiers résultats."

(Photo Marianne Sirgo-Donnaes)