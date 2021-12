Top 14: avec la pandémie, un marché des transferts décomplexé

Il y a encore une semaine, Fickou était un joueur du Stade français en passe d'affronter le Racing 92. Le derby francilien a été reporté en raison du Covid-19 et lorsqu'il sera finalement disputé, le 1er mai, l'international français sera un joueur du Racing 92.

Il y a encore une semaine, la Section paloise était un club en fâcheuse posture pour son maintien dans l'élite. Elle l'est un peu moins aujourd'hui grâce à une victoire contre Bayonne et le renfort imminent de l'ouvreur sud-africain Elton Jantjies. Pour quatre matches seulement, plus un éventuel barrage.

Deux cas symptomatiques d'une mutation tangible du marché, accueillie avec une certaine réserve dans le milieu.

L'entraîneur de Castres Pierre-Henry Broncan a fait de lui-même le week-end dernier une double allusion aux dossiers Fickou -- "pour aller chercher la qualification (en phase finale du Top 14), on va peut-être appeler le Stade français pour voir s'ils nous libèrent des joueurs gratuitement" -- et Jantjies: "Beauden Barrett (l'un des meilleurs joueurs du monde) ne va pas arriver la semaine prochaine".

"Nous, on n'a pas les moyens de faire ça. Peut-être qu'on le ferait si on les avait, mais je n'en suis pas sûr", a-t-il développé pour dénoncer ces "dérives".

Un peu avant lui, dans la même pièce, Jean Bouilhou, entraîneur des avants de Toulouse, avait été encore plus direct: "Au fond de moi, ça me choque qu'on puisse changer de club en cours de saison. On prend tous les mauvais côtés du foot (...) C'est le business".

- La "marotte" des transferts -

Les mouvements en question ont été rendus possibles par l'ouverture "à titre exceptionnel" par la Ligue nationale de rugby, en raison du contexte sanitaire, d'une période de recrutement entre le 9 et le 30 avril.

Mais la tendance à plus de libéralisme se dessinait déjà, avec des joueurs, comme Louis Picamoles (de Montpellier à Bordeaux-Bègles), partis dans leurs nouveaux clubs en plein milieu de saison plutôt que d'attendre l'été comme de coutume.

"C'est vraiment la première année que ça se fait, ça bouge n'importe quand", observe l'agent de joueurs Jérôme Lollo. "S'ils peuvent faire quelques économies, les clubs ne s'en privent pas".

En général, tout le monde y trouve plus ou moins son compte: le joueur qui a besoin de temps de jeu, le club "vendeur" qui se déleste rapidement d'un salaire et le club "acheteur" qui a un besoin à combler et peut commencer un peu plus tôt l'intégration de sa recrue.

Avec la pandémie, beaucoup de clubs professionnels ont commencé la saison avec des effectifs plus restreints afin d'alléger leur masse salariale, quitte à y apporter des ajustements en cours d'exercice, relève un autre agent, Damien Dussault.

"Il y a moins de profondeur, donc forcément plus de jokers, joueurs supplémentaires et additionnels. Les clubs utilisent toutes les possibilités contractuelles", explique-t-il, voyant poindre les prémices d'un vrai marché des transferts dans le rugby, où les rachats de contrats, même si de plus en plus fréquents, font encore figure d'exception.

"C'est une grande marotte dans le rugby. On a toujours dit que ce n'était pas possible. J'imagine qu'ils disaient la même chose dans le football il y a 30 ans et ça l'est devenu", rappelle l'ancien agent du Néo-Zélandais Byron Kelleher. "Je pense que ça viendra, les transferts, car ce sera sûrement le moyen de créer une économie".