La Région soutient 8 projets énergies

Les élus régionaux ont validé le vote d'une subvention de 1.086.326€. Elle sera utilisée pour soutenir huit projets de recherche et innovation. Ont été votés, lors de la même commission permanente du Conseil régional, 113.000€ d'avances remboursables. Enfin, l'IRSEEM (Institut de recherches en systèmes électroniques embarqués) recevra 238.862€, en échange de son implication dans deux des projets.

Soutenir la compétitivité de l'industrie haut-normande

Les projets qui bénéficieront de ce soutien financier sont :

- Production d'eau chaude sanitaire à aprtir de calories puisées dans les eaux usées. Ce projet est porté par la SART ATE (Aplication therminque énergétque), basée à Bec de Mortagne. Pour ce faire le Conseil Régional a accordé une aide de 25.584€.

- Projet DIESDI : Elaboration du moteur diesel du futur. A l'intiative de ce projet CERTAM de Saint-Etienne-du-Rouvray et l'entreprise Renault. Le projet a reçu une subvention de 189.400€.

- Projet Virtuose : véhicule électrique intelligent à prolongateur d'autonomie et sources d'énergie multiples. Celui-ci est porté le CEVAA et l'IRSEEM à Saint-Etienne-du-Rouvray. La Région soutient ce projet à hauteur de 172.500€, ainsi que 497.242€ accordés à l'IRSEEM.

- DURAFIP : le projet porté par AXS ingénierie au Havre, co-labellisé par MOVEO, porte sur l'élaboration de nouveaux matériaux pour alléger les véhicules. Le projet a reçu une aide de 89.700€.

- Projet AGEM "Agromatériaux embarqués" : trois laboratoires travaillent sur l'utilisation de matières premières renouvelables d'origine agricole afin de fabriquer des bioproduits dans le domaine de l'énergie, de la chimie, des matériaux. La Haute-Normandie, soutient le projet à hauteur de 112.000€.

- Projet Terramer : production locale de biogaz afin de l'utiliser en carburant marin alternatif et renouvelable. Le projet a reçu une subvention de 116.000€.

- Projet SEISME-CEM a pour but de développer les moyens d'analyses permettant d'anticiper les intéractions qui pourraient subvenir sur l'électronique embarquées dans les automibiles ou encore l'aéronautique. Cet outil permettrait de réduire les délais et donc les coûts des test de requalifaication. La Région soutient le projet à hauteur de 118.000€.

- Projet SESAMES étudie le moyen de réduire le taux de problèmes de surtension et de sur-courant qui peuvent survenir dans l'automobile et l'aéronautique. Le Conseil régional soutient ce projet à hauteur de 120.862€.

Par le biais de ces aides, le conseil régional entend soutenir et encourager le développement de l'industrie, qui réprésente 20% des emplois en Haute-Normandie. "Afin de s'adapter à un contexte économique difficile et aux enjeux écologiques des prochaines années, la Région a placé la recherche et l'innovation dans le domaine des énergies au cœur de sa politique économique", a expliqué Alain Le Vern, président du Conseil Régional de Haute-Normandie.