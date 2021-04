Rouen. Bientôt un bâtiment au nom de Thomas Pesquet au lycée Corneille ?

Il s'agirait du premier hommage au sein de la ville de Rouen pour Thomas Pesquet. L'astronaute seinomarin, né dans la ville aux cent clochers en 1978 et qui s'apprête à retourner jeudi 22 avril dans l'espace, a déjà un gymnase à son nom à Rives-en-Seine et un jardin public à Auffay. Il pourrait en être de même prochainement au sein du lycée Pierre-Corneille de Rouen.

Un nouveau bâtiment scientifique

"Il y a notamment un programme de restructuration lourd, avec la démolition et la reconstruction d'un nouveau bâtiment scientifique", rappelle Hervé Lebarque, proviseur du lycée Pierre-Corneille depuis six ans. "D'ores et déjà, il est acquis, s'il en est d'accord, que ce nouveau bâtiment portera son nom. Je pense que ce serait la moindre des choses, ce serait une reconnaissance de la part de l'établissement."

Hervé Lebarque souligne aussi que Thomas Pesquet est "un ambassadeur exceptionnel pour l'établissement, sa renommée rejaillit par la force des choses sur le lycée Pierre-Corneille".

Si Thomas Pesquet accepte cet hommage, il ne faut pas s'attendre à le voir tout de suite revenir dans son ancien établissement. L'astronaute est parti pour un séjour d'au moins six mois à bord de la Station spatiale internationale, soit un retour sur la Terre à la fin octobre.