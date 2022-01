Tour de France : une explosion de festivités

Ils seront des millions, les 4 et 5 juillet, à admirer l’agglomération rouennaise sur leur écran de télévision. Afin d’accueillir le Tour de France, 3e événement sportif le plus suivi au monde, la Haute-Normandie, la Seine-Maritime, la Crea et Rouen n’ont pas ménagé leurs efforts.

450 agents mobilisés

Didier Marie, président du Conseil général, a annoncé que 200 kilomètres de route sont en train d’être sécurisés. Un village d’étape, pour l’accueil des coureurs, occupera 4 000 m2, sur les quais bas rive gauche. Autant dire que les services de la ville seront sur le pied de guerre. “Nous mobiliserons 450 agents et 200 bénévoles”, a affirmé Valérie Fourneyron, maire de Rouen. Les différentes institutions, que ce soit le Conseil régional, général, la Crea ou encore la Ville ont organisé tout un ensemble de festivité en l'honneur du passage de la Grande Boucle.

Au programme :

. Un musée mobile sur Jacques Anquetil s’installera place du Vieux Marché, du 12 juin au 8 juillet.

. L’itinéraire haut-normand du Tour de France sera ouvert aux cyclotouristes, dimanche 1er juillet.

. Un défi vélo sera organisé mardi 3 juillet, de 14h à 18h30 au profit de l'Autobus Samu Social. Les promeneurs seront invités à se conftonter aux cyclistes porfessionnels. Plusieurs défits, sous forme de courses home trainer, seront organisés. Au terme de cette journée, un chèque de 3000 € sera remis à l'Autobus Samu Social.

. Le malade imaginaire, avec Gérard Holtz, sera joué, mercredi 4 juillet, dals les jardins de l'Hôtel de Ville.

. Une exposition photographique sur le Tour de France, prendra place à l'Hôtel de Ville, du 2 au 7 juillet.

. Le "Château Anquetil", à la Neuville-Chant-d'Oisel, ouvrira ses portes au public de 11h à 17h, jeudi 5 juillet

. Un canotier géant, flottant sur les eaux de la Seine, rappellera la tenue de Normandie impressionniste, en 2013.

Le Tour de France est un formidable outil de promotion dont les élus entendent se servir. Le passage de la Grande Boucle, devrait coûter à la Ville, animations et personnel inclus, 200.000€.