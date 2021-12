Boxe. Première réussite pour Maxime Beaussire dans la peau de promoteur

On l'avait quitté sur le ring du Palais des Sports de Caen, le 10 octobre dernier, après une défaite. Comme il l'avait laissé entendre, le Saint-Lois Maxime Beaussire, aujourd'hui âgé de 29 ans, a désormais troqué les gants de boxeur contre la chemise de promoteur.

Son premier poulain est Mattéo Hache, 21 ans, licencié à Barentin près de Rouen. Le jeune homme a déjà près d'une soixantaine de combats dans les jambes chez les amateurs, où il a atteint les demi-finales des championnats de France juniors.

Désormais chez les pros, il disputait samedi 17 avril son quatrième combat face au Breton Johanny Bola, à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados. Le protégé de Maxime Beaussire s'est imposé aux points. De bon augure pour la poursuite de son objectif : disputer - et remporter ! - le championnat de France dans la catégorie des moyens (limite à 72,5 kilos). Le Conquérant y croit : "on parle le même langage, se donner à fond, travailler encore et encore pour réussir. Je vais faire en sorte qu'il ne commette pas les erreurs que j'ai pu faire".