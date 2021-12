Bonne table à Caen. Babek, le Kebab réinventé du nom à l'assiette

En allant à Babek à Caen, ne vous attendez pas à manger un kebab. À l'instar de son nom totalement inversé, ce sandwich est réinventé et met en valeur les produits de saison et le fait maison. Étienne Godet s'est lancé dans l'aventure Babek fin février, rue Écuyère. Le fondateur est rentré sur le tard dans le milieu de la restauration. Étienne Godet a fait une école de commerce, a travaillé en tant que commercial dans une start-up, avant de passer son CAP cuisine. Il a ensuite travaillé dans des restaurants gastronomiques à Caen, auprès de Stéphane Carbone ou Anthony Caillot dans le restaurant A contre sens. "J'ai toujours voulu lancer mon affaire, indique Étienne Godet. Comme j'ai voyagé à Berlin, je me suis inspiré des kebabs qu'ils font là-bas."

Du fait maison et de saison

"Babek, c'est le mot kebab à l'envers, mais on 'bannit' ce mot, car c'est totalement différent de ce qu'on connaît." Ici, place au fait maison et au local. Bien que "le Babek" existe dans une forme végétarienne, je décide de prendre "le Babek classique". Alors, que retrouve-t-on dans ce pain façonné à côté, dans la boulangerie Saveurs rue Saint-Jean ? De la volaille française marinée dans un mélange d'épices, des légumes qui varient en fonction de la saison, de la feta, et des sauces faites maison. Pour ceux qui veulent changer, il existe également une version sans pain, mais dans un bol accompagné de boulgour et houmous maison. En accompagnement, je choisis des frites aux épices. Mon amie, elle, se laisse tenter par les Babettes, "des pommes dauphines façon Churros que l'on fait en collaboration avec C&chou, pâtisserie à Caen". Pour le dessert, mon choix se porte sur la mousse au chocolat avec un praliné sarrasin-noisette. J'ai un peu de mal à finir, mais le mélange de saveur et la gourmandise l'ont emporté : je mange tout ! Le menu m'aura coûté 15,20 euros.

Babek, 19 rue Écuyère à Caen. Ouvert mardi et mercredi midi. Jeudi, vendredi et samedi midi et soir. Tél : 02 31 50 87 26.