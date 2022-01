Le Bistrot du Coin, la bonne ambiance

Un midi en terrasse, au soleil, rue Martainville. Comme le soir, où il est devenu en moins d’un an un repère d’étudiants festif et chaleureux, le Bistrot du Coin ne désemplit pas. Sa cuisine, simple et délicieuse, et ses prix très attractifs, séduisent aujourd’hui un large public.

En entrée, ce sera, ce midi-là, une part de tarte au fromage, servie avec quelques feuilles de salade. C’est fait maison, on sent la féta et sa note acidulée, sur la douceur d’une pâte croquante très réussie. Un excellent présage, vite confirmé par le plat du jour que j’ai choisi : une cuisse de pintade cuite à l’ail, accompagnée, tout simplement, de riz ou de pommes de terre cuites au four et servies dans un petit bol de verre. L’écueil fréquent de la volaille trop cuite et sèche est ici écarté. La viande est fondante, le résultat très plaisant.

En dessert, difficile de faire un choix entre le crumble aux pommes et cannelle, le fondant chocolat-framboise, la tarte aux pommes et fruits rouges et le café gourmand. Je prendrai le fondant et je ne le regretterai. Le chocolat et les fruits en son cœur forment une belle harmonie : un classique bien maîtrisé, en somme. En résumé, le Bistrot du Coin est une adresse à retenir. On notera enfin la qualité du service, agréable et accueillant.



Pratique. Le Bistrot du Coin, 86, rue Martainville. Tél. 02.35.71.58.15. Fermé le samedi.