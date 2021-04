Normandie. Impôts sur le revenu : les dates limites pour la déclaration

C'est un moment que redoutent tous les Français. La période pour déclarer ses impôts sur le revenu s'ouvre ce jeudi 8 avril. Les Normands peuvent déclarer leurs revenus de 2020 pour calculer leurs impôts sur l'année 2021. Deux options s'offrent à vous pour faire votre déclaration : soit par papier, soit par Internet. Dans le premier cas, la date limite est fixée au 20 mai 2021 à minuit. Dans le second cas, la date limite est fixée en fonction de votre département. Ainsi, les Calvadosiens ont jusqu'au 26 mai, les habitants de l'Eure et de la Manche jusqu'au 1er juin et les personnes résidant dans les départements de l'Orne et la Seine-Maritime ont un peu plus de temps, puisqu'ils ont jusqu'au 8 juin pour faire leur déclaration.