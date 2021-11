Podcast. Gaële de la Brosse, sur la route avec les anges

Livres. Gaële de la Brosse est journaliste et éditrice. Docteur en Lettres modernes et cofondatrice de la revue et du réseau Chemins d'étoile, elle nourrit deux passions : l'écriture et le voyage à pied. Dans un livre publié aux éditions Suzac, elle confie une autre passion avec sa " Petite déclaration d'amour aux anges, nos compagnons de route ". [Interview]