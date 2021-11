Fécamp. Baignade, activités nautiques et pêche à pied et à la ligne interdites

Centre de loisir. A Fécamp, un arrêté municipal interdit la pêche à la ligne et à pied, la baignade et la pratique des activités nautiques sur la bande littorale, dans le port de Fécamp et sur une partie de la rivière de la Valmont. Une mesure de précaution après un dysfonctionnement sur la station d'épuration.