Normandie. Loisirs nautiques et plaisance autorisés à certaines conditions

Malgré le renforcement des mesures sanitaires dans toute la France, à partir du samedi 3 avril, la pratique de loisir des activités nautiques, de la plaisance et de la plongée reste autorisée en journée, à condition de respecter un rayon maximal de dix kilomètres entre le domicile et le port ou le lieu de mise à l'eau de départ et d'arrivée. Entre 19 heures et 6 heures du matin, la pratique est interdite. Des dérogations sont toutefois prévues comme un motif impérieux ou la participation à une mission d'intérêt général. Il faut alors se munir d'un document permettant de justifier que le déplacement entre dans l'une de ces catégories.

Nouvelles mesures sanitaires réglementant temporairement les activités maritimes le long du littoral de la Manche et de la mer du Nord afin de faire face à l'épidémie de Covid-19

➡️ https://t.co/A1mKAaZyr3 pic.twitter.com/GgzYhNJcl2 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) April 3, 2021

Les activités professionnelles comme la pêche restent autorisées. Les modalités précises de l'arrêté qui règlemente les différentes pratiques sont à retrouver sur le site internet de la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord. Elle rappelle par ailleurs que les bonnes pratiques restent indispensables, à commencer par la consultation des horaires de marée et de la météo.