Birmanie: plus de 12.000 déplacés après des raids aériens de l'armée

France-Monde. Plus de 12.000 déplacés ont fui les raids aériens menés par l'armée birmane ces derniers jours, a assuré samedi une faction ethnique rebelle, déplorant aussi "de nombreuses victimes" et "la destruction d'écoles et de villages".