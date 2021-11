Caen. Découvrez les parcs et jardins méconnus

Alors que les beaux jours arrivent, l'envie de sortir se fait ressentir. Les parcs et jardins deviennent des lieux privilégiés pour prendre l'air, surtout en cette période de restrictions. La Colline aux oiseaux reste l'un des lieux de référence des Caennais, pourtant, la ville regorge d'endroit de verdures, parfois méconnus ou moins fréquentés. "Il y a une cinquantaine de parcs dans la ville", indique Julie Calberg-Ellen, adjointe au maire de Caen en charge de la Transition écologique. Découvrez notre sélection :

• Le Parc de la Fossette

Dans ce parc situé dans le quartier de la Folie Couvrechef, on peut se promener, mais pas seulement : les enfants pourront se dégourdir les jambes dans les aires de jeux et les plus sportifs en suivant le parcours présent.

• La Vallée du Mémorial

La Vallée du Mémorial est un lieu de souvenirs. Deux arbres sont symboliques. Le premier a été planté en 1988, année de l'inauguration du Mémorial, et le second est un arbre qui symbolise la victoire de la vie sur la mort, planté en 1997 par Tenzin Gyatso, XIVe Dalaï-Lama. Vous pourrez y voir, parfois, quelques moutons : "C'est un site d'écopâturage."

• Le jardin de la Venelle aux Champs

Situé au bout d'une petite rue, ce lieu se veut plutôt calme. Le panorama y est agréable puisque la vue se dégage notamment sur les toitures en ardoises du quartier. Au bout du parc, en passant la porte en bois, on se trouve plongé dans un milieu bucolique et apaisant : le cimetière dormant de Saint-Jean.

• Le parc Lucien-Sébire

Ce parc fait la part belle au cinéma, d'ailleurs, les amateurs de grands classiques vont être servis. Sur chaque banc, une citation est inscrite. On peut par exemple y lire : "A vos intentions vous fier, il faut", phrase de Maître Yoda dans Star Wars.

• Le square Jeanine-Boitard

Ce square se trouve dans le quartier Saint-Paul et, d'après Julie Calberg-Ellen, c'est un lieu idéal pour les amoureux : "C'est un endroit romantique." Jeanine Boitard est entrée très tôt dans la Résistance à Caen.

• Le parc Claude-Decaen

Un peu de fraicheur avec le parc Claude Decaen : "Avant, c'était un espace militaire, le bâtiment principal est resté." Ce lieu est d'ailleurs surnommé Parc de l'araignée, "car il y a une aire de jeux avec une grande araignée rouge". Il est composé de pelouses, d'un bassin et d'un jardin de plantes vivaces.