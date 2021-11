Ifs. Cinéma en plein air : choisissez votre film préféré !

Alors que le pays vient d'entrer dans une nouvelle phase de mesures sanitaires, la Ville d'Ifs espère maintenir son traditionnel cinéma en plein air, en partenariat avec le cinéma le Lux.

Il est prévu à la forêt d'Ifs le 2 juillet prochain. Après une journée de concerts et d'animations, la Ville installe un écran géant pour permettre de regarder un film, bien installé sur la pelouse ou un transat. Cette année, les habitants peuvent voter pour leur film préféré ! Ils ont le choix entre trois propositions : la comédie Comme des bêtes, Spider-man new generation et enfin Mia et le lion blanc. Le vote se termine le 18 avril.

Pour participer, rendez-vous sur le site de la Ville.