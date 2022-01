Dans les jardins du musée Flaubert

Et si vous partiez à la découverte du jardin du Musée Flaubert et d’histoire de la médecine ? Créé en 1901, il fut d’abord utilisé pour regrouper une collection de pots d’apothicaire portant les noms étranges des plantes vertueuses. On y trouvait aussi divers objets médicaux et paramédicaux offerts par des médecins et mis en valeur par des jeux de lumière.

Plus tard, on y a adjoint, à l’extérieur, le jardin médicinal. On y découvre aujourd’hui une centaine de plantes étiquetées. Ces plantes curatives étaient utilisées autrefois comme bases pour élaborer des remèdes ayant fait le bonheur des médecins antiques. C’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la médecine par les plantes.

Pratique. Jardin du Musée et d’histoire de la médecine, 51 rue Lecat, à Rouen. Visites les mardis de 10h à 18h et mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Informations sur www.chu-rouen.fr/museeflaubert