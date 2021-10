Dans le ventre du dock flottant du Port de Rouen

Cinq navires simultanément en réparation dans le dock flottant du Port de Rouen ? de mémoire d’homme, on avait rarement vu cela. Afin de réduire les coûts pour les propriétaires, les Mare Nostrum, Speranza, Axiome, Lily Rose et Sargasse, quatre péniches et un pétrolier, ont été regroupés pour leur refaire une santé.

Construits en 1926

"Il est obligatoire de mettre les bateaux hors d’eau tous les dix ans, et conseillé de le faire tous les cinq ans", souligne Hugo Langlois, propriétaire du Mare Nostrum, qui supervisait les réparations. Au menu des dix jours de travaux : nettoyage, remplacement des tôles abîmées et peinture. Un travail énorme : les navires mesurent entre 34 et 39 mètres de long.

Les manœuvres ont été nombreuses et délicates pour faire tenir ces géants dans la structure longue de 180 mètres et large de 24. "Elle sera bientôt trop petite car les bateaux évoluent", explique Nicolas Poisson, responsable du centre de réparation navale. Le temps d’une retraite méritée approche pour ce dock, construit en Allemagne en 1926 et agrandi au Havre en 1928.