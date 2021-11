Elbeuf. Covid-19 : 13 classes sur 31 fermées au collège Mandela

Un cas de Covid confirmé dans une classe suffit désormais pour entraîner sa fermeture dans les départements de Seine-Maritime et de l'Eure. Et les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Exemple au collège Mandela à Elbeuf : 13 classes sur 31 sont fermées à la date du lundi 29 mars, après la confirmation de 19 cas de Covid-19, indiquent les personnels de l'établissement.

Des résultats qui se basent sur une campagne de tests salivaires menée jeudi 25 et vendredi 26 mars auprès de 351 élèves sur les 653 que compte l'établissement et sur des tests PCR menés à l'initiative des parents. Un peu plus de la moitié des élèves ont donc été testés à ce stade dans l'établissement, où les personnels dénoncent un sureffectif chronique.

De son côté, le Directeur académique des services de l'Éducation nationale en Seine-Maritime, Olivier Wambecke, parle de 13 cas confirmés dans 13 classes différentes.

Les parents d'élève en difficulté

Un collectif d'enseignants et de personnels déplore d'ailleurs "la mise en danger des élèves, des personnels et de leurs proches". Il pointe aussi la difficulté d'organisation pour les parents, alors que la fermeture des classes est annoncée "en plein week-end" ou que des élèves sont "renvoyés chez eux le lundi matin".

Pour le Dasen, l'approche est "chirurgicale et adaptée" et respecte le nouveau protocole sanitaire renforcé mis en place dans le département. Selon Olivier Wambecke, il est "important de tout faire pour que les établissements restent ouverts le plus longtemps possible". Il estime par ailleurs que les "contaminations sont rares dans les établissements" et interviennent plutôt dans "la sphère privée". Il rappelle enfin que le collège Mandela fait partie d'un panel et est à ce titre le seul de Seine-Maritime à avoir pratiqué des tests salivaires massifs.

De son côté, le Département de Seine-Maritime affirme, mardi 30 mars dans la matinée, que 53 classes sont fermées dans 31 collèges, sur décision de l'Éducation nationale, ce qui a conduit "plus de 1 200 élèves à rentrer chez eux et à y demeurer pour plusieurs jours". Le président du Département, Bertrand Bellanger, propose au gouvernement de "mettre en place un système de demi-jauge dans les collèges, à l'instar de ce qu'il se passe dans les lycées depuis plusieurs semaines", et ce pour éviter une fermeture totale des établissements, qui "aurait des conséquences désastreuses pour certains enfants".