Orne. Le Haras du Pin, un site d'exception de renommée mondiale

Le Haras national du Pin, surnommé le Versailles du cheval, a été construit sur ordre du roi Louis XIV, dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares. Autrefois dédié à la reproduction des étalons, le Haras est aujourd'hui un site d'exception, qui accueille chaque année des compétitions hippiques de renommée mondiale. Il propose aussi de nombreuses activités touristiques et culturelles. Les visites libres du Haras permettent d'accéder aux écuries pour rencontrer de nombreuses races de chevaux, mais aussi à la sellerie d'honneur et à la collection de voitures hippomobiles.

Centre de préparation pour les JO 2024

Tous les week-ends et jours fériés en saison, un spectacle équestre est présenté dans le manège d'Aure, où des artistes présentent des numéros de voltige, liberté, dressage… Les incontournables Jeudis du Pin voient se succéder chaque semaine une grande variété de numéros grâce aux cavaliers qui font une présentation complète de l'art équestre. Tradition et numéros de qualité font de ce rendez-vous une véritable institution. Le haras propose des promenades en attelage dans les allées cavalières avec des chevaux de trait normands, des balades gourmandes à bord d'une calèche, ou encore des visites ludiques et écoresponsables du domaine à vélo ou en voiturette électrique de golf, sans bruit, au cœur des paysages verdoyants, par exemple jusqu'à l'hippodrome du Pin. Côté hébergement, différentes offres devraient très prochainement voir le jour : hôtellerie haut de gamme, locations saisonnières et à la semaine, mais aussi des cabanes dans les arbres. Côté sportif, le haras s'est positionné comme centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec la création de quatre carrières, 300 box, du stationnement pour les compétiteurs et un accueil pour les professionnels et le public.