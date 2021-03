Rouen. Les Dragons attendent toujours la remise de la Coupe Magnus

La fin de saison connaît son lot de rebondissement. Après avoir subi une nouvelle défaite contre Gap (2-1), cette fois dans le temps réglementaire, vendredi 26 mars, les joueurs ont appris dans la foulée qu'ils n'auraient pas la remise de la Coupe Magnus à la suite de leur titre de champion de France. La faute à un recours déposé par le président des Bruleurs de Loups de Grenoble auprès du CNOSF qui conteste le titre de Champion des Rouennais. "On doit attendre la décision du conciliateur. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber donc la fédération a préféré faire la remise de la coupe plus tard. On n'avait pas mis les joueurs au courant avant le match. La défaite plus la remise de la coupe qui n'a pas lieu ce soir, c'est la double peine pour les joueurs", confiait Fabrice Lhenry à l'issue de la rencontre. Les Jaunes et Noirs attendent ainsi la décision du CNOSF et de lé fédération. Celle-ci pourrait intervenir cette semaine. Les Dragons espèrent que la remise du trophée puisse se faire lors de leur dernière rencontre à... Grenoble, vendredi 2 avril.